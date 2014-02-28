Швейцарія та Австрія заблокують рахунки Януковича та інших колишніх українських чиновників

Федеральна рада Швейцарії оприлюднили списки колишніх українських високопосадовців, чиї рахунки будуть заблоковані. Так само вчинить і Австрія, передає австрійське видання Die Presse.

Зокрема, до списків обох країн потрапили наступні колишні українські посадовці: Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Михайло Добкін, Геннадій Кернес, Олександр Клименко, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка і Олена Лукаш.

Окрім того, Швейцарія включила до списку Раїсу Богатирьову, Юрія Іванющенко, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Юрія Колобова, Володимира Козака, Миколу Присяжнюка та Олександра Єфремова.

У той час, Австрія додала до списку Валерія Коряка (колишній керманич київської міліції), Олександра Попова, Станислава Шуляка, Володимира Сівковича, Олександра Якименко та Юрія Іванющенко.