Швейцарія та Австрія заблокують рахунки Януковича та інших колишніх українських чиновників
Швейцарія та Австрія оприлюднили списки колишніх українських чиновників, чиї рахунки будуть заблоковані.
Федеральна рада Швейцарії оприлюднили списки колишніх українських високопосадовців, чиї рахунки будуть заблоковані. Так само вчинить і Австрія, передає австрійське видання Die Presse.
Зокрема, до списків обох країн потрапили наступні колишні українські посадовці: Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Михайло Добкін, Геннадій Кернес, Олександр Клименко, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка і Олена Лукаш.
Окрім того, Швейцарія включила до списку Раїсу Богатирьову, Юрія Іванющенко, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Юрія Колобова, Володимира Козака, Миколу Присяжнюка та Олександра Єфремова.
У той час, Австрія додала до списку Валерія Коряка (колишній керманич київської міліції), Олександра Попова, Станислава Шуляка, Володимира Сівковича, Олександра Якименко та Юрія Іванющенко.