Військові з автоматами оточили центральні вулиці Сімферополя, перед парламентом - кулеметники

Зараз в центрі Сімферополя знаходяться люди у військовій формі з автоматами і без розпізнавальних знаків, їх обличчя закриті масками. Про це повідомив кореспондент Кримського інформаційного агентства.

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Ними повністю оточена територія всіх вулиць, прилеглих до Ради міністрів і Верховній Раді АРК. Руху цивільних військовослужбовці не перешкоджають. Перед будівлями парламенту та уряду автономії чергують озброєні конвої. При цьому перед парламентом встановлені дві оборонні позиції з кулеметами, спрямованими в бік залізничного вокзалу.

Кримських правоохоронців у місті немає, за винятком машин ДАІ, які перекрили дорогу від Центрального ринку до площі Радянської і від вулиці Толстого до вулиці Севастопольської.