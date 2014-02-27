Центр Сімферополя перекрито

Тролейбуси від Центрального ринку в бік пл. Леніна не ходять. Про це повідомляє кореспондент Центру журналістських рассследований.

До захопленої невідомими будівлі Ради міністрів не пускають і навіть забороняють фотографувати.

Нагадаємо, будівлі ВР Криму і Ради міністрів захоплені озброєними людьми без розпізнавальних знаків. Над ними вивісили прапори Росії. У зв'язку з цим глава Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму зберігати спокій і не проявляти ініціативу. «Звільнення захоплених будівель - це компетенція професіоналів і правоохоронних органів», - підкреслив Чубаров.