Центр Сімферополя перекрито
08:27, 27 лютого 2014Політика
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Центр Сімферополя очеплений правоохоронцями. Пішоходів не пропускають транспорт не пропускають.
Центр міста перекритий / facebook.com/aleksandr.jankowski
Тролейбуси від Центрального ринку в бік пл. Леніна не ходять. Про це повідомляє кореспондент Центру журналістських рассследований.
До захопленої невідомими будівлі Ради міністрів не пускають і навіть забороняють фотографувати.
Нагадаємо, будівлі ВР Криму і Ради міністрів захоплені озброєними людьми без розпізнавальних знаків. Над ними вивісили прапори Росії. У зв'язку з цим глава Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму зберігати спокій і не проявляти ініціативу. «Звільнення захоплених будівель - це компетенція професіоналів і правоохоронних органів», - підкреслив Чубаров.
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