В Євпаторії російські військові намагаються захопити зенітно-ракетну частину ВСУ - джерело

Як повідомило УНІАН джерело, близьке до тактичної групи «Крим» Повітряних сил ЗСУ, годину тому 15 озброєних військовослужбовців на вантажному автомобілі заїхали на територію військового містечка, перед цим нейтралізувавши наряд контрольно-перепускного пункту.

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Нападники намагаються проникнути в захищений командний пункт військової частини, особовий склад якого знаходиться за броньованими дверима. Командиру підрозділу української військової частини російські військовослужбовці заявили, що їхньою метою є не заволодіння зброєю, а контроль над захищеним командним пунктом.

Паралельно на околиці Севастополя люди з білими пов’язками на руках під’їхали до командного пункту тактичної групи «Крим» Повітряних сил Збройних сил України і вимагають на переговори командира.