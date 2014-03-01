Путін попросив у сенаторів дозволу на введення військ у Крим

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«У зв'язку з екстраординарною ситуацією, що склалася в Україні, загрозою життю громадян Російської Федерації, наших співвітчизників, особового складу військового контингенту Збройних сил Російської Федерації, що дислокується відповідно до міжнародного договору на території України (Автономна Республіка Крим), на підставі пункту «г» частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації вношу до Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації звернення про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на четвер, 27 лютого, невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії. За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження по статтею "теракт". Цього ж дня на під'їздах до Сімферополя була помічена колона із 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

Наступного дня, 28 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про незаконний перетин кордону України 11 російськими вертольотам МІ-24, а також про захоплення невідомими озброєними людьми аеропортів Сімферополь і Бельбек (Севастополь).

На сьогодні над Кримом повністю закрито повітряний простір, а також перекрито блокпостами в'їзди по суші на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.

Глава Міністерства оборони України Ігор Тенюх сьогодні, 1 березня, повідомив, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність у Криму.

«Ми відзначаємо нарощування техніки з боку Російської Федерації. Зокрема, літаки Іл-76 у кількості 8 літаків, вертольоти Мі-8 і Мі-24 – в кількості приблизно 10 одиниць, без попередження порушили повітряний простір України», - наголосив Тенюх.

Також, за його даними, особовий склад російських військових виріс в Криму на 6 тисяч осіб. При цьому військовослужбовці блокують адміністративні будівлі і військові частини.