Керрі запевнив, що США стоятимуть на сторожі інтересів України

Державний секретар США Джон Керрі запевняє, що Америка стоятиме на сторожі інтересів України.

Про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови голови Верховної Ради, виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова з Держсекретарем США, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Сторони обговорили події, що розгортаються в Криму, та спроби військової агресії з боку Російської Федерації.

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"Ми розцінюємо таку поведінку як пряму агресію по відношенню до суверенітету України", - наголосив Турчинов, додавши, що розраховує на допомогу в розв'язанні цього конфлікту від стратегічних партнерів нашої держави.

Держсекретар США запевнив в тому, що "Америка завжди стояла та стоятиме на сторожі інтересів суверенних держав та виступатиме на захисті демократії та свободи в Україні".