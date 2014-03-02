Парубій заявляє про початок мобілізації в Україні

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно передзвонили мому помічнику з воєнкомату з наказом прибути на 8:00 ранку згідно з планом мобілізації. Згідно з рішенням РНБО мобілізація відбувається по всій країні", - написав Парубій.

Читайте такожУ Києві запрацювали військкоматиВодночас, як передає кореспондент УНІАН, мешканці Кривого Рогу отримують дзвінки з військкоматів з запрошенням прийти на інструктаж. При цьому військовики уточнюють, що це "не мобілізація".

Раніше повідомлялося, що військкомати запрацювали в Києві.