Парубій заявляє про початок мобілізації в Україні
02:37, 02 березня 2014Політика
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Народний депутат Андрій Парубій повідомив про початок мобілізації в Україні
Парубій заявив про початок мобілізації
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно передзвонили мому помічнику з воєнкомату з наказом прибути на 8:00 ранку згідно з планом мобілізації. Згідно з рішенням РНБО мобілізація відбувається по всій країні", - написав Парубій.
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Раніше повідомлялося, що військкомати запрацювали в Києві.
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