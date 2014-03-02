У Феодосії морські піхотинці ухвалили стояти за Україну до останнього - офіцер ВМС у відставці
05:58, 02 березня 2014Політика
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Особовий склад 1-го батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії на загальних зборах прийняв рішення стояти за Україну до останнього матроса
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook дослідник історії флоту, публіцист, колишній офіцер ВМС України Мирослав Мамчак.
"Як щойно повідомив телефоном один з офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії, особовий склад батальйону на загальних зборах прийняв рішення стояти за Україну до останнього матроса", - написав він.
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