У Феодосії морські піхотинці ухвалили стояти за Україну до останнього - офіцер ВМС у відставці

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook дослідник історії флоту, публіцист, колишній офіцер ВМС України Мирослав Мамчак.

"Як щойно повідомив телефоном один з офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії, особовий склад батальйону на загальних зборах прийняв рішення стояти за Україну до останнього матроса", - написав він.