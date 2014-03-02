Росія не сприймає серйозно ні своїх слів, ні зобов'язань - голова МЗС Чехії

Про це заявили в суботу чільні чеські політики і державні лідери, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, президент Чехії Мілош Земан сказав, що розуміє інтереси російськомовного населення Криму. Як сказав чеський політик, який має репутацію проросійського, Крим «у 1954 році був приєднаний до України на основі безглуздого рішення Микити Хрущова». Але, сказав Земан, чехи мають свій досвід воєнної інтервенції 1968 року. «Гадаю, що будь-яка воєнна інтервенція створює глибокий рів, який покоління не зможуть засипати», – сказав він.

Читайте такожСША призупинили підготовку до саміту G8 у Сочі і пригрозили Росії "ізоляцією"За збереження територіальної цілісності України виступив уряд Чехії. Чехія відкидає будь-яке воєнне втручання Росії в Україні, заявив прем’єр-міністр Богуслав Соботка. «Україна – суверенна держава, майбутнє якої повинні вирішувати українські громадяни в демократичних виборах», – наголосив голова чеського уряду.

Також міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек засудив російську агресію стосовно України. «Непорозуміння в Європі не вирішуються і не можуть вирішуватися силою», – заявив чеський міністр. На його думку, неприпустимо, щоб Росія «не сприймала серйозно ні своїх слів, ані своїх власних зобов’язань». «Така поведінка не має залишитись без відгуку», – наголосив він.

А голові комітету з закордонних справ нижньої палати Парламенту Чехії Карелу Шварценбергові дії Росії нагадують окупацію Чехословаччини 1968 року. Адже Росії у ставленні до України «не йдеться про захист російських громадян, на яких ніхто не нападає й які є у цілковитій безпеці», заявив чеський політик. Мова, на його думку, про «ясне прагнення поширити владу Росії, про окупацію й практичне приєднання Криму з важливою морською базою в Севастополі до Росії».

Протягом останніх днів у Празі та інших містах відбулась низка демонстрацій українських громадян перед посольством і генеральними консульствами Росії в Чехії з вимогою зупинити російську агресію в Україні.