Генсек ООН закликав Путіна до діалогу з владою України
09:59, 02 березня 2014Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав у телефонній розмові президента Росії Володимира Путіна до діалогу з новою владою України.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-центр ООН.
”Вкрай важливо, щоб відновити спокій і приступити до негайної деескалації ситуації. Повинні домінувати холодні голови, а діалог має бути єдиним інструментом припиненні цієї кризи”, - сказав Пан Гі Мун.
Він додав, що звернувся до Путіна терміново започаткувати прямий діалог з владою в столиці України Києві.
Пан Гі Мун повідомив Путіну про ”серйозне занепокоєння” через дії в Україні.
У заяві, опублікованій раніше його прес-секретарем, Пан Гі Мун закликав до поваги і збереження незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
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