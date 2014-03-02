Генсек ООН закликав Путіна до діалогу з владою України

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-центр ООН.

”Вкрай важливо, щоб відновити спокій і приступити до негайної деескалації ситуації. Повинні домінувати холодні голови, а діалог має бути єдиним інструментом припиненні цієї кризи”, - сказав Пан Гі Мун.

Він додав, що звернувся до Путіна терміново започаткувати прямий діалог з владою в столиці України Києві.

Пан Гі Мун повідомив Путіну про ”серйозне занепокоєння” через дії в Україні.

У заяві, опублікованій раніше його прес-секретарем, Пан Гі Мун закликав до поваги і збереження незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.