Фірташ закликав бізнесменів Росії застосувати свій вплив для недопущення ескалації конфлікту

Про це йдеться у зверненні голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа до голови російського Союзу промисловців і підприємців Олександра Шохіна, текст якого передано УНІАН.

«У цю хвилину наші країни і народи стоять на порозі війни. Залишимо політикам розбиратися в причинах події. Але ситуація загострилася настільки, що зараз ніхто не має права стояти осторонь. Тому своє вагоме слово зобов'язані сказати і представники бізнесу. Поки не відбулося непоправне», - сказано в документі.

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«Від імені ділових кіл нашої країни, які представляють усі її регіони від Заходу на Схід та з Півночі на Південь, звертаємося до вас як до авторитетних і відповідальних представників ділової спільноти Росії із закликом застосувати весь свій вплив для недопущення переходу конфлікту в гарячу стадію»,- зазначається у зверненні

Фірташ наголошує, що бізнесмени, як ніхто інший знають, що будь-які питання можна вирішити за столом переговорів.

Він також висловив переконання, що в такому протистоянні немає і не може бути переможців - програють усі.

«І справа навіть не в тому, що військовий конфлікт неодмінно призведе до катастрофічних наслідків для економік і України, і Росії. І внесе розбрат між нашими народами, назавжди затьмаривши їхні стосунки. Найцінніше - людські життя. Які ми можемо, а тому - зобов'язані врятувати»,- наголосив голови Ради Федерації роботодавців України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії дала дозвіл на застосування збройних сил РФ на території України.