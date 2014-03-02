Україна пропонує ЄС забрати у Росії право на проведення ЧС з футболу 2018 року - джерело

Про це кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомило чільне європейське дипломатичне джерело.

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”Україна звернулася до ЄС вжити проти Росії рішучих заходів політичного, економічного та гуманітарного порядку через дії Росії у Криму. Українці пропонують заморозити візовий діалог між Росією та ЄС щодо лібералізації візового режиму, запровадити мораторій на військово-технічну співпрацю між Росією та ЄС. Також запропоновано відібрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року”, - сказав європейський дипломат, який побажав, аби його не називали.

У понеділок на своє екстрене засідання збирається Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ під головуванням Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон. Засідання заплановане на 13.00 годину (14.00 за Києвом).