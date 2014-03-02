Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти Януковича



Про це сказав в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький в ефірі «Шустер Лайф» на Першому національному.

«Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про відкриття кримінального впровадження за спроби і заклики до повалення Конституційного ладу в Україні», - сказав він.

Махніцький нагадав й про інші кримінальні справи, відкритті проти Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

26 лютого у Генпрокуратурі заявили, що Януковичу, колишньому главі АП Андрію Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.