У Севастополі звільнений за зраду екс-командувач ВМС увірвався до штабу в супроводі "казаків"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, Березовський у супроводі двох цивільних осіб, озброєних автоматичною зброєю, та кількох проросійськи налаштованих «казаків» намагався потрапити у кабінет командувача ВМС України.

Незважаючи на умовляння відстороненого з посади командувача ВМС громадянина Березовського, моряки Військово-Морських Сил ЗС України роззброїли нападників та змусили їх залишити територію штабу. Особовий склад діяв згідно зі Статутами ЗС України.

Читайте такожБерезовський звільнений з посади командувача ВМС ЗС України - указЯк повідомляв УНІАН, 2 березня було усунуто з посади командуючого ВМС України Дениса Березовського, призначеного на цю посаду 1 березня в.о. Президента України Олександром Турчиновим. Як повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар, Березовського було усунуто з посади командуючого ВМС України за нездатність управляти ВМС України в екстремальних умовах. Також стосовно нього порушено кримінальну справу за зраду.

2 березня в Інтернеті було поширено відео, на якому Березовський присягає на вірність "жителям АР Крим і міста Севастополя" і нелегітимному уряду Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим.

Сюмар також наголосила, що на відміну від командувача, офіцери ВМС України відмовилися виконувати накази Березовського. Отже, міністром оборони обов'язки командуючого ВМС України було покладено на контр-адмірала Сергія Гайдука.

3 березня офіцери на зборах у командуванні ВМС України підтвердили вірність присязі й народу України.