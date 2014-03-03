Турчинов закликав жителів Сходу і Півдня захищати Україну від зовнішньої агресії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси.

За його словами, ситуація в Східних і Південних регіонах є достатньо складною. «Сепаратистські настрої, які пробує нав'язувати агентура, що працює вже декілька місяців у цих регіонах, система дезінформації, яка дуже сильно поставлена і ,зокрема, трансляціями російського телебачення в цих регіонах», - наголосив він. За його словами, відбуваються спроби підбурювати людей на виступи проти власної країни: «І дійсно, в Харківській, Донецькій, Луганській та Одеській областях були спроби навіть захоплення адміністрацій, але нова влада змогла зупинити ці негативні процеси і повністю відновити контроль над ситуацією».

"Я звертаюся до громадян, які мешкають саме в цих регіонах - схід, південь країни. Дорогі друзі, відкрийте свої душі і серця - ви українці. Серед провокаторів, які вас підбурюють, багато громадян іншої держави, багато людей, які за свою брехню отримують достатньо високу зарплату», - вважає він.

Читайте такожУ Криму продовжується нарощування присутності військових РФ - Турчинов

«Ви громадяни України, у нас одна країна, і ми повинні разом зробити її могутньою, великою, демократичною, європейською. Ми повинні разом жити в нашому спільному домі і все зробити для того, щоб наші діти пишалися тим, що вони українці", - наголосив Турчинов.