Ющенко попередив Тимошенко і Яценюка: у законі про Кабмін нічого не міняти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від ревізії погодженого уповноваженими представниками від обох суб`єктів коаліції проекту Закону «Про Кабінет Міністрів України».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Президент нагадав, що цей документ був внесений ним на розгляд парламенту як невідкладний.

Глава держави також вказав на необхідність своєчасного початку роботи Національної конституційної ради, що була утворена відповідно до Указу Президента від 27 грудня 2007 року (до 15 січня завершується прийняття кандидатур до Національної конституційної ради).

Президент визначив однією з тем сьогоднішніх консультацій доопрацювання проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів. При цьому глава держави поставив вимогу, щоб цей документ ураховував положення послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище країни, яке буде представлено ближчим часом.

В.ЮЩЕНКО виніс на обговорення і ситуацію з поверненням знецінених заощаджень вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. При цьому глава держави зробив основний акцент на шляхи запобігання ризикам у цій сфері.

Під час розмови Президента з прем’єр-міністром та головою ВР також було порушено проблему забезпечення ядерної безпеки та удосконалення управління атомними електростанціями, зокрема, невідкладні завдання виконавчої влади у цій сфері.

Як відзначили у прес-службі глави держави, така зустріч відбувається щотижня у рамках домовленостей щодо проведення постійного діалогу в форматі Президент - прем`єр-міністр - голова Верховної Ради. Мета таких консультацій – вироблення спільної позиції в основних напрямках роботи влади на найближчий період.