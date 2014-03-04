Президентські вибори обійдуться Україні у майже 2 мільярди гривень

Як передає кореспондент УНІАН, водночас у ЦВК вважають, що можна зекономити до 770 млн грн на позачергових виборах Президента.

За словами члена ЦВК Жанни Усенко-Чорної, прийнято за основу проект закону про внесення змін до закону про вибори Президента, який, у тому числі, дозволяє значно зекономити кошти, які були виділені та затверджені у кошторисі ЦВК.

“Загалом така економія може сягнути 770 млн грн... Таким чином, нам вдасться провести вибори майже за ті самі кошти, які були витрачені на підготовку і проведення чергових виборів Президента у 2010 році”, - сказала Усенко-Чорна.

Читайте такожЦВК відмовила в реєстрації першому кандидату в ПрезидентиЗа її словами, така економія, зокрема забезпечується шляхом скорочення кількості членів дільничних виборчих комісій з двох до одного від кожного з кандидатів у президенти, а також за рахунок скорочення термінів повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.