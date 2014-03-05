Тимошенко: газова угода 2009 року має діяти надалі

Про це заявила колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв'ю британській телерадіокорпорації BBC, передає ИТАР-ТАСС.

"Питання ціни на газ для України - це питання її свободи, Київ повинен платити за нього ринкову ціну", - вважає Тимошенко.

"Це дозволить нам не тільки мінімізувати споживання російського газу в Україні, але і мати стимул зробити повну модернізацію наших технічних можливостей, паливно-енергетичної системи, яка дозволить майже не споживати російський газ", - підкреслила екс-прем'єр.

У вівторок, 4 березня, глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що загальна сума заборгованості України за російський газ становить 1 млрд 529 млн доларів.

За його словами, із загальної заборгованості за поставлений в 2013 році газ Україна погасила лише 1 млрд 300 млн доларів - "трохи менше 50%усієї суми боргу.