ОБСЄ може вже в середу відправити в Крим військових спостерігачів
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) може вже в середу направити в Україну місію військових спостерігачів
Про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Деніел Байєр.
За словами Байєра, у вівторок організація прийняла рішення направити в Україну групу спостерігачів, які, зокрема, відвідають Автономну республіку Крим, пише РИА Новости.
Заступник призначеного Верховною Радою в.о. голови МЗС України Андрій Олефіров у вівторок обговорив зі спецпредставником ОБСЄ по Україні Тімом Гульдиманном ситуацію в Автономній республіці Крим.
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Як повідомив український МЗС, у ході зустрічі відбувся обмін думками щодо залучення інститутів ОБСЄ до вирішення нинішньої ситуації в АР Крим.
Українська сторона висловила підтримку ініціативи в рамках ОБСЄ щодо створення моніторингової місії ОБСЄ.