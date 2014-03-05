ОБСЄ може вже в середу відправити в Крим військових спостерігачів

Про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Деніел Байєр.

За словами Байєра, у вівторок організація прийняла рішення направити в Україну групу спостерігачів, які, зокрема, відвідають Автономну республіку Крим, пише РИА Новости.

Заступник призначеного Верховною Радою в.о. голови МЗС України Андрій Олефіров у вівторок обговорив зі спецпредставником ОБСЄ по Україні Тімом Гульдиманном ситуацію в Автономній республіці Крим.

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Як повідомив український МЗС, у ході зустрічі відбувся обмін думками щодо залучення інститутів ОБСЄ до вирішення нинішньої ситуації в АР Крим.

Українська сторона висловила підтримку ініціативи в рамках ОБСЄ щодо створення моніторингової місії ОБСЄ.