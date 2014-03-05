Обама і Меркель вважають важливим ініціювати прямі переговори Москви і Києва

Про їх черговій телефонній розмові повідомив Білий дім, передає ИТАР-ТАСС.

"Лідери двох країн висловили серйозну стурбованість з приводу порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України і погодились, що необхідна деескалація ситуації, в тому числі за допомогою розміщення міжнародних спостерігачів, а також ініціювання прямих переговорів між Росією і Україною", - йдеться в заяві Білого дому.

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Обама і Меркель також висловилися за те, щоб "продовжити надавати підтримку уряду України", який, за словами Білого дому, "намагається стабілізувати свою економіку і готується до проведення виборів у травні нинішнього року.

У вівторок, 4 березня, президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів у себе в резиденції Ново-Огарьово, підкреслив, що вважає те, що сталося в Києві "антиконституційним переворотом і озброєним захопленням влади". Путін як і раніше вважає Януковича легітимним президентом України, оскільки не було проведено легітимної процедури його відсторонення.