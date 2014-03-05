Донецька облрада скасувала засідання сесії

"Засідання 30 сесії обласної ради 6 скликання, раніше призначене на 6 березня 2014 року, скасовується. Про нову дату проведення сесії буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Третього березня будівлю облради було захоплено проросійськими мітингувальниками. Сьогодні в будівлі пройшла евакуація у зв'язку з повідомленням про вибухівку, повідомляє Острів. Правоохоронці кажуть, що в будівлі виявлено "предмет, схожий на міну".