Донецька облрада скасувала засідання сесії
11:55, 05 березня 2014Політика
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Донецька обласна рада скасував засідання сесії, раніше призначене на 6 березня, - повідомляє прес-служба облради.
Сьогодні в будівлі пройшла евакуація / Острів
"Засідання 30 сесії обласної ради 6 скликання, раніше призначене на 6 березня 2014 року, скасовується. Про нову дату проведення сесії буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Третього березня будівлю облради було захоплено проросійськими мітингувальниками. Сьогодні в будівлі пройшла евакуація у зв'язку з повідомленням про вибухівку, повідомляє Острів. Правоохоронці кажуть, що в будівлі виявлено "предмет, схожий на міну".
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