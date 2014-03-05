У Раду внесли законопроект про вступ до НАТО
У Верховній Раді зареєстрований законопроект на підтримку вступу України до НАТО. Його текст опубліковано на сайті парламенту.
Законопроект являє собою поправки до закону «Про основи національної безпеки». Зокрема, він пропонує внести до статті 6 цього закону, де мова йде про національні пріоритети України, згадка про інтеграції «в євроатлантичний простір». У статтю 8, де перераховані основні напрямки державної політики у галузі безпеки, слідом за словами «набуття членства в Європейському Союзі» пропонується вписати «та Організації Північноатлантичного договору», повідомляє Лента.ру.
Читайте такожБільшість українців вважають, що Україні потрібно негайно вступати в НАТОКрім того, законопроект передбачає внесення поправок в закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». З статті 11 пропонується виключити пасаж про те, що Україна є позаблоковою державою. В цю ж статтю (в частині, де перераховані принципи зовнішньої політики) пропонується додати пункт про членство України в Організації Північноатлантичного договору та участі у створенні європейської системи колективної безпеки».
Авторами документа стали депутати від раніше опозиційної нині правлячої «Батьківщини» Олександр Чорноволенко, Валентин Королюк та Борис Тарасюк. Тарасюк, нагадаємо, в минулому був головою місії України при НАТО, згодом керував міністерством закордонних справ. У новому уряді, сформованому в кінці лютого, отримав посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції (на сайті Ради він досі значиться в списку депутатів).