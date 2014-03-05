У Раду внесли законопроект про вступ до НАТО

Законопроект являє собою поправки до закону «Про основи національної безпеки». Зокрема, він пропонує внести до статті 6 цього закону, де мова йде про національні пріоритети України, згадка про інтеграції «в євроатлантичний простір». У статтю 8, де перераховані основні напрямки державної політики у галузі безпеки, слідом за словами «набуття членства в Європейському Союзі» пропонується вписати «та Організації Північноатлантичного договору», повідомляє Лента.ру.

Читайте такожБільшість українців вважають, що Україні потрібно негайно вступати в НАТОКрім того, законопроект передбачає внесення поправок в закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». З статті 11 пропонується виключити пасаж про те, що Україна є позаблоковою державою. В цю ж статтю (в частині, де перераховані принципи зовнішньої політики) пропонується додати пункт про членство України в Організації Північноатлантичного договору та участі у створенні європейської системи колективної безпеки».

Авторами документа стали депутати від раніше опозиційної нині правлячої «Батьківщини» Олександр Чорноволенко, Валентин Королюк та Борис Тарасюк. Тарасюк, нагадаємо, в минулому був головою місії України при НАТО, згодом керував міністерством закордонних справ. У новому уряді, сформованому в кінці лютого, отримав посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції (на сайті Ради він досі значиться в списку депутатів).