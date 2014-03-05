ЗМІ: США має важелі впливу на Росію

В США є дієвий інструмент, який може реально вплинути на політику Кремля в Європі – їх газ і нафта. Про це пише Джон Бассі на сторінках The Wall Street Journal, повідомляє ТСН.ua.

Він зазначає, що Вашингтон нещодавно озвучив свої наміри стати гравцем на світовому енергетичному ринку і передусім в Європі.

"Ми раді повідомити, що США пришвидшують свої плани з експорту природного газу і скоро переглянуть свою фактичну заборону на експорт нафти. Нові поставки газу і нафти в Америці настільки великі, що ми прагнемо стати великим постачальником на світових ринках. І перші клієнти, яких ми збираємося обслужити, - це наші друзі в Європі", - цитує оглядач офіційну заяву Вашингтона.

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Він додає, що ці ж таки "друзі в Європі" зараз є енергетичними заручниками Росії. Наразі Захід погрожує Москві санкціями, якщо вона не виведе своїх військових з України.

"Але яку жорсткість зможе проявити Європа, якщо Росія виступить з погрозою припинити постачання енергоносіїв?" - йдеться в статті.

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На думку оглядача, на побудову інфраструктури, яка дозволить продавати американський газ в Європі, знадобиться час.

"Але сама обіцянка посилити тиск на квазі-монополію Путіна може змусити його краще ставитися до своїх клієнтів. Може це й не змусить його піти з Криму. Але це дасть Європі більше важелів, щоб наполягати на своєму", - йдеться в статті на The Wall Street Journal.