Для введення миротворців у Крим потрібно рішення Радбезу, яке складне за нинішніх умов - заступник Генсека ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Для того, щоб направити миротворців до Криму, необхідне рішення Ради безпеки ООН - це досить складне питання за цих умов», - заявив він.

«Я думаю, що ситуація в Україні унікальна. Ми прийшли до кінця холодної війни і немає ні у кого зацікавленості відновлювати або викликати привидів минулого – це в інтересах усіх, знайти мирне рішення. Конфлікт сьогоднішнього світу – це конфлікт, де ніхто не перемагає, не може бути ніколи військової перемоги. Перемога, яка має бути – це перемога націй та народів», - зауважив Еліассон.

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«Ми будемо йти шляхом деескалації, я хочу бачити тільки одного типу ескалацію - ескалацію дипломатичних дій», - зазначив він.

Також Еліассон повідомив, що помічник Генсека ООН Іван Симонович прибуде до України на вихідних, відвідає і Західну частину України, і Київ, і Схід, а також Крим.

«У нас буде можливість відслідковувати ситуацію з меншинами та з правами людини. Такі місії будуть обговорюватись з головою ОБСЄ у Відні, але це буде трохи пізніше», - заявив він.