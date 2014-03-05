Для введення миротворців у Крим потрібно рішення Радбезу, яке складне за нинішніх умов - заступник Генсека ООН
Для направлення миротворців ООН до Криму необхідне рішення Ради безпеки ООН, яке досить складне за нинішніх умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Для того, щоб направити миротворців до Криму, необхідне рішення Ради безпеки ООН - це досить складне питання за цих умов», - заявив він.
«Я думаю, що ситуація в Україні унікальна. Ми прийшли до кінця холодної війни і немає ні у кого зацікавленості відновлювати або викликати привидів минулого – це в інтересах усіх, знайти мирне рішення. Конфлікт сьогоднішнього світу – це конфлікт, де ніхто не перемагає, не може бути ніколи військової перемоги. Перемога, яка має бути – це перемога націй та народів», - зауважив Еліассон.
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«Ми будемо йти шляхом деескалації, я хочу бачити тільки одного типу ескалацію - ескалацію дипломатичних дій», - зазначив він.
Також Еліассон повідомив, що помічник Генсека ООН Іван Симонович прибуде до України на вихідних, відвідає і Західну частину України, і Київ, і Схід, а також Крим.
«У нас буде можливість відслідковувати ситуацію з меншинами та з правами людини. Такі місії будуть обговорюватись з головою ОБСЄ у Відні, але це буде трохи пізніше», - заявив він.