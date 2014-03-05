У Дніпропетровську майже 2 тисячі людей беруть участь в антивоєнному мітингу під ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники тримають державні прапори, а також прапори Чорноморського флоту України.

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Під час мітингу прозвучала підтримка діям військовим українських частин у Криму та Чорноморського флоту України, які не здають свої позиції і без зброї доводять свою вірність народу України. Також учасники акції тримають плакати “Путин, мои дети не нуждаются в твоей кровавой защите», «Сон разума породил агрессора Путина», «Путін не бреши російському народові”.

Учасники антивоєнного мітингу також виступають за єдину неділиму Україну. Люди підтримують виступаючих, які запевняють, що на Дніпропетровщині сепаратизм не пройде.