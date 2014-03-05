Одесити мітингують за єдність України

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Одеської обласної ради на проспекті Шевченка, 4, в якому також розташована облдержадміністрація, зібралося більш як 500 осіб. Вони тримають державні прапори України, на одязі – жовто-блакитні стрічки, в руках – плакати: «Україна і Росія – брати, Янукович і Путін - теж», «Ні військовій агресії», «Я – за Україну» тощо. Багато людей загорнуті в жовто-блакитні полотнища.

Перед мікрофоном виступають всі охочі.

Так, головний редактор гумористичного журналу «Фонтан» Валерій Хаїт (колишній капітан команди КВК «Одеські трубочисти», художній керівник гумористичної телепрограми «Джентльмен-шоу») заявив, що має намір ввести в названому виданні рубрику «гумор і революція».

Одеситка, яка виступила від імені інтелігенції міста, українською і російською мовами закликала городян до єднання. Вона сказала, що викладає в одній зі шкіл. Вчителька говорила про необхідність приділяти освіті дітей більше уваги, ввести дисципліни, що розвивають кругозір і патріотизм.

Періодично присутні скандують: «Одна єдина соборна Україна!», «Україна!», «Слава Україні!».

До мітингувальників прибув Юрій Луценко, який зараз виступає перед людьми.