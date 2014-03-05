У Генпрокуратурі виключають можливість видачі Яроша Росії

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України, до ГПУ надходять журналістські запити щодо інформації про оголошення в міжнародний розшук правоохоронними органами Російської Федерації лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша у рамках кримінальної справи за підозрою його в публічних закликах до терористичної та екстремістської діяльності.

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«Прес-служба Генеральної прокуратури уповноважена поінформувати, що у разі надходження клопотання компетентних органів Російської Федерації про видачу Яроша, його розгляд буде організовано у відповідності до вимог чинного законодавства України», - сказано в повідомленні.

В той же час зазначається, що «зокрема, у зв'язку із наявністю у Яроша громадянства України, відповідно до ст.25 Конституції України, ст.6 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, ст.57 Конвенції по правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, п.1 ст.10 КК України, а також п.1 ч.1 ст. 589 КПК України, у його видачі буде відмовлено». При цьому наголошується, що «указані положення законодавства виключають видачу громадянина України іноземній державі, у зв'язку з чим підстав для затримання і видачі Яроша іноземній державі не вбачається».

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В генпрокуратурі зазначають, що у такому випадку, «відповідно до положень Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року, а також Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, на прохання російської сторони може бути організовано розгляд клопотання про перейняття Україною кримінального провадження щодо Яроша».

При цьому в повідомленні сказано, що наразі до Головного управління міжнародно-правових зв’язків та Європейської інтеграції Генеральної прокуратури України жодних клопотань із цього приводу не надходило.