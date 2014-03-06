Втрата частини території України призведе до ядерної гонки у світі - політолог

Втрата Україною частини своїх територій призведе до гонки ядерного озброєння у світі.

Як передає кореспондент УНІАН таку думку висловив директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Питання територіальної цілісності України – це питання глобальної безпеки. Якщо Україна позбудеться частини своєї території, незважаючи на гарантії тих країн, які буквально вчора їх підтвердили в обмін на відмову України від ядерної зброї, – це буде означати, що Північній Кореї, Ірану можна розробляти ядерну зброю, також Індії, Пакистану потрібна розробка ядерної зброї, і список можна дуже довго продовжувати. Тоді у що перетвориться світ, коли почнеться гонка ядерного озброєння? Це абсолютно реальні перспективи», - переконаний експерт.

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Також Таран вважає, що для США конфлікт Росії з Україною становить серйозний виклик, і саме порушення питання про воєнне втручання з боку США вже багато про що свідчить.

«В умовах глобальної гонки ядерного озброєння, про яку глобальну домінацію Заходу може йти мова. Тому тут питання зовсім не в Україні. Для США це серйозний виклик, тому вони, очевидно, будуть втручатися в цей конфлікт. Чи буде військове втручання з боку США – це питання, але сам факт постановки цього питання вже про багато що свідчить, тому що раніше навіть ніхто не міг уявити, що США навіть теоретично розглядатимуть таку можливість», - сказав експерт.