У МЗС вкотре спростовують повідомлення російської сторони про біженців з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Він зауважив, що у зв'язку з великою кількістю дезінформацї про нібито потоки біженців у МЗС ще раз наголошують, що це не відповідає дійсності.

"Генеральним консульством України в Ростові-на-Дону підтверджено відсутність переміщень біженців та штатний режим роботу пункту пропуску через українсько-російський кордон в Луганській та Донецькій областях", - наголосив Перебийніс.

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Також, за його словами, не знайшла підтвердження інформація про 150 тис. біженців з України в Білгородській області РФ.