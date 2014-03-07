Референдум щодо статусу Криму проводиться в порушення закону - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на прес-конференції в Римі, повідомляє РИА Новости.

”Ми вважаємо, що Крим є частиною України. Крим - це Україна. І ми підтримуємо територіальну цілісність України. Будь-який референдум має проходити відповідно до законодавства України, яке вимагає, щоб всі українці, вся територія України, всі частини цієї країни брали участь у подібному референдумі. Таким чином, референдум, який збираються провести, буде порушувати законодавство України, міжнародне право, не кажучи вже про територіальну цілісність цієї країни, що, таким чином робить його нелегітимним”, - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, парламент Криму переніс з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер парламенту автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії.