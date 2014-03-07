Голландія заарештувала активи соратників Януковича

Про це заявив у телевізійній програмі Pauw & Witteman міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум, пише Українська правда.

Він пояснив, що це стосується грошей, які пов'язані з підприємствами, що контролюються екс-представникам української влади з числа 18 людей,проти яких введені санкції ЄС.

За словами, ці люди вивели "мільярди євро" з українського бюджету.

Міністр відмовився повідомити, є чи серед них активи скинутого президента Януковича або його сина Олександра, у якого в Голландії зареєстровано дві компанії.

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Банки й інші фінансові інститути перевіряють наявність у своїх файлах людей із цього списку, і вони відразу повідомляють про це органи, які розслідують фінансові злочини.

Процес триває, за словами Дейсселблума, і він пообіцяв нижній палаті парламенту Нідерландів розслідувати, чи розміщені в країні українські активи, отримані в результаті корупційної або нелегальної діяльності.