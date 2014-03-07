Спікер ВР Криму пообіцяв зробити все, щоб приєднати до Росії всю Україну

Після майбутнього референдуму в Криму спікер Верховної Ради АРК Володимир Константинов обіцяє зробити все, щоб приєднати до Росії не тільки Крим, але й всю Україну, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Я сподіваюся, що ми все-таки зуміємо допомогти виховати в Україні нового лідера. Ми не один раз в ці роки говорили, що з'явиться в Україні новий Богдан Хмельницький, який об'єднає наші дві великі держави, які окремо існувати не можуть", - зазначив він на зустрічі зі спікером Держдуми і керівниками фракцій нижньої палати російського парламенту.

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"Ми, кримчани, в цій частині будемо робити все, щоб це сталося, щоб з Росією возз'єднався не тільки Крим, але й возз'єдналася вся Україна", - запевнив глава кримського парламенту.

Він розповів депутатам Держдуми, що вчора отримав масу дзвінків, які були адресовані йому в тому числі як "члену Всесвітньої ради російських співвітчизників". "Було дуже багато дзвінків - зі східних регіонів України, з Одеси", - повідомив Спікер, уточнивши, що люди "вітали й говорили, що "все дуже добре".

"Але у нас, на жаль, є дуже великі проблеми", - констатував голова Верховної Ради Криму. "Україна - це частина єдиного великого російського світу. Після того, як ми вирішимо питання по Криму - а я впевнений, що ми вирішимо його - ми просто зобов'язані докласти максимум зусиль, щоб захистити не тільки росіян України", - вважає Константинов. "Але, за великим рахунком, треба захищати всіх громадян України - і росіян, і українців - від фашизму, нацизму, від цього нахабного тиску представників західних держав, які нав'язують свою ідеологію, які говорять про якісь великі європейські цінності", - вважає він.

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"Я думаю, ця влада швидко провалиться, в найближчий рік ми побачимо серйозні протиріччя в цій новій владі, вони й сьогодні, замість того, щоб займатися Україною і робити Україну єдиною державою, абсолютно не чують інтереси південного сходу України, і в сформованому уряді жодних інтересів південного сходу немає", - заявив кримський політик.