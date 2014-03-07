ЗМІ: Депутати ВР Криму голосували за приєднання до Росії "наосліп"

Депутатам ВР Криму, що прийняли на позачерговій сесії в четвер рішення про проведення референдуму 16 лютого щодо статусу Криму, проекти постанов не надавали, а спікер Константинов перед голосуванням зачитав тільки ті пункти, які стосувалися питань, що виносяться на референдум, повідомляє Дзеркало тижня.

Як повідомили виданню кілька депутатів, які просили не називати їхніх прізвищ, про те, що ВР Криму ухвалила рішення про вступ в РФ і звернулася до президента, Держдуми та Ради Федерації Росії з проханням розпочати процедуру входження в РФ, вони дізналися від журналістів і з преси.

Депутат ВР Криму Рефат Чубаров повідомив, що депутатів - членів фракції "Курултай-Рух" про проведення позачергової сесії взагалі не сповістили, на сайті та у ЗМІ про це не повідомлялося. За інформацією інших депутатів, співробітники апарату обдзвонювали їх, запрошуючи на сесію, після півночі.

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"Нас не сповістили про проведення сесії, а коли ми вранці випадково дізналися, що вона проводиться і Ремзі Ільясов подзвонив в секретаріат, йому сказали, що про рішення ми дізнаємося з офіційного повідомлення. Скільки реально депутатів були присутні на сесії - невідомо", - сказав Чубаров.

За словами депутатів, які просили не називати їх прізвища, постанова про проведення всекримського референдуму приймалася з голосу, проектів документа нікому не надали.

"Константинов зачитав з трибуни два питання, які виносяться на референдум. Про нову дату навіть не згадав, а про те, що призначити референдум на 16 лютого із залу вигукнув віце-прем'єр Рустам Темиргалієв. Ми голосували тільки за ці пункти, вірніше, тільки вони були озвучені. Про те, що ми вже нібито прийняли рішення про вступ до Росії, тобто, до проведення референдуму, дізналися після сесії", - розповіли депутати.

В коментарі російським ЗМІ по закінченню сесії спікер Константинов пояснив, чому депутати прийняли рішення про вступ до складу Росії і референдум, який 10 днів тому ще тільки повинен з'ясувати волю кримчан у складі якої країни вони бачать Крим - Росії або України.

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"Коли ми говоримо про входження Криму до складу Російської Федерації, то виникає питання: а сама Росія до цього готова? Таке вже було на Всекримському референдумі в 1991 році. Ми повинні були стати учасниками союзного договору. Однак кримчан кинули, і ми стали частиною України, позбувшись більшого числа повноважень", - підкреслив Константинов.

З цим, за його словами, пов'язано прийняття рішення спочатку про входження Криму до складу Російської Федерації як суб'єкта, а далі чекаємо рішення Ради Федерації, Державної Думи, президента Росії про долю нашої постанови. Якщо вони приймуть рішення про початок процедури, значить, люди можуть за неї проголосувати на референдумі і будуть розуміти, що це реально. Ми підготували і вистраждали ці два пункти", - цитує кримського спікера прес-служба ВР АРК.