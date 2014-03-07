Оприлюднено указ про зупинення дії рішення Криму про проведення референдуму
14:13, 07 березня 2014Політика
1 0
Оприлюднено указ про зупинення дії рішення АРК про проведення загальнокримського референдуму.
Оприлюднено указ про зупинення дії рішення Криму про проведення загальнокримського референдуму
На офіційному сайті в.о. Президента України Олександра Турчинова розміщено указ “Про зупинення дії постанови Верховної Ради Автономної республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму".
Рішення зупинено як таке, що не відповідає Конституції та законам України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter