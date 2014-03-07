Оприлюднено указ про зупинення дії рішення Криму про проведення референдуму

На офіційному сайті в.о. Президента України Олександра Турчинова розміщено указ “Про зупинення дії постанови Верховної Ради Автономної республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму".

Рішення зупинено як таке, що не відповідає Конституції та законам України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.