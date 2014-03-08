Ярема сподівається, що зусилля США дозволять запобігти ескалації протистояння в Криму

Під час зустрічі перший віце-прем’єр подякував послу за підтримку та висловив сподівання, що ті зусилля, яких США докладає до мирного врегулювання ситуації в Україні, дозволять запобігти ескалації збройного протистояння, повідомляє прес-служба Першого віце-прем`єр-міністра.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, окремо сконцентрувавши увагу на тих подіях, що нині відбуваються на Сході та Півдні країни.

Пайєтт запевнив Ярему, що Україна має повну підтримку американського уряду і суспільства у намаганні розбудувати демократичну країну та встановлені миру. Водночас, він зауважив, що одним із найбільш нагальних питань на сьогодні є питання внутрішньої безпеки в Україні та вирішення проблеми взаємодії організованих загонів самооборони з силами української міліції.

Ярема поінформував Надзвичайного та Повноважного Посла, що реформування правоохоронних органів та судової системи стоїть на порядку денному нинішнього Уряду в першочергових задачах. Він повідомив, що новопризначеним керівникам силових відомств були поставлені завдання негайно відновити діяльність офіційних правоохоронних органів та розслідувати всі зловживання як підрозділу «Беркут», так й інших підрозділів, які були задіяні у побитті людей, переслідуванні політиків та інших протиправних діях.

Ярема підкреслив, що «ніхто не уникне відповідальності відповідно до чинного законодавства». «Вимога суспільства не зміна облич у владі, а зміна влади», - наголосив він. «І до того часу, доки правоохоронні органи, органи державної влади не зміняться, а суспільство не відчує, що дійсно в країні відбулися реальні демократичні зрушення, люди з Майдану не підуть», - сказав Ярема.

Говорячи про ситуацію на Сході та Півдні України, Пайєтт високо оцінив витримку українських військових у Криму. Він назвав дуже важливим те, що українські військові ніяким чином не піддалися на ті провокації, які мають місце наразі та висловив сподівання, що й надалі збройні сили не дозволять себе втягнути у будь-які провокації.

Прогнозуючи розвиток подій на півострові, Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що Уряд України не визнає результати так званого референдуму 16 березня, який призначила нелегітимна влада Криму. «Зрозуміло, що ніякий референдум ми не визнаємо і його результат не матиме для нас ніякого значення», - сказав він.