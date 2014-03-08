Військові вчені України закликають росіян запобігти трагедії між двома народами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

«Військові вчені України ніколи не ділили себе за національною ознакою , не допускали ніякої дискримінації за мовними або релігійним принципами. Сьогодні у Збройних Силах України виконують свій конституційний обов'язок офіцери і солдати - громадяни України всіх без винятку національностей», - йдеться у зверненні.

Його автори переконані, що зараз «ми всі повинні зрозуміти, що лише згуртувавшись, спільними зусиллями можна не допустити подальшого погіршення військово-політичної ситуації, кровопролиття і, як наслідок, безповоротного погіршення взаємин між нашими державами і народами».

«Серед нас, військових вчених, багато хто пройшли «гарячі точки» і на власні очі бачили, що таке війна. Ще залишилися живими і свідки Великої Вітчизняної війни, наші батьки, діди і прадіди, які разом пліч-о-пліч воювали за єдину Батьківщину.

Викликає стурбованість і тривогу ситуація, що склалася останнім часом в Автономній Республіці Крим. Хочеться вірити, що і вам небайдуже майбутнє наших народів, рідних і близьких, наших дітей і онуків», - підкреслюється в документі.

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«Як фахівці у розробці та застосуванні озброєння і військової техніки, ми з вами чудово усвідомлюємо ті жахливі наслідки, які тягне за собою застосування зброї з метою реалізації чих-небудь політичних амбіцій», - зазначили військові вчені.

Вони звернулися до всіх військовослужбовців Російської Федерації, яких завжди вважали бойовими побратимами, не допустити застосування зброї: «Ми закликаємо вас докласти всіх можливих зусиль з метою не змарнувати шанс мирного врегулювання ситуації, що склалася для якнайшвидшого відновлення добросусідських відносин між нашими народами».