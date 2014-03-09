Кримський спікер оголосив себе лідером місцевої організації Партії регіонів

Голова Верховної ради Криму Володимир Константинов стверджує, що тепер він очолює кримську організацію Партії регіонів, реакції ПР на ці слова поки немає.

Як передає кореспондент УНІАН, ще пару днів тому кримськими «регіоналами» керував прем'єр-міністр автономії Анатолій Могильов.

«Шановні однопартійці! Доводжу до вашого відома, що, згідно з рішенням ради Кримської республіканської організації Партії регіонів, покладаю на себе обов'язки голови Кримської організації партії», - сказано у зверненні Константинова до членів ПР в регіоні.

Читайте такожСпікер ВР Криму пообіцяв зробити все, щоб приєднати до Росії всю Україну

«Дякую вам за витримку і політичну розсудливість, проявлені в ці дні. На жаль, не всі наші однопартійці в інших регіонах України виявилися на висоті і зберегли вірність програмним установкам і передвиборним обіцянкам партії. Тим цінніше проявлена вами готовність зробити все можливе для збереження миру і стабільності в Криму, керуватися у своїх діях, перш за все, інтересами кримчан», - заявив спікер.

Він закликав однопартійців прийти на місцевий референдум 16 березня про входження Криму до складу Росії як суб'єкта Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК, депутата ВР Криму, лідера партії «Русское единство» Аксьонова.

Читайте такожЗМІ: Депутати ВР Криму голосували за приєднання до Росії "наосліп"

Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальну провадження щодо голови Константинова і депутата цієї ж ради Аксьонова за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

5 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив затримати Константинова і Аксьонова.

7 березня суд зупинив дію рішення Верховної Ради АР Крим про проведення всекримського референдуму.