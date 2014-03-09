Невідомі взяли під контроль військовий аеродром у Джанкої

Військові без знаків розрізнення контролюють контрольно-пропускний пункт аеродрому у Джанкої, а також деякі об’єкти частини. Подробиці 5 каналу повідомив заступник командира частини А1387 по роботі з особовим складом Михайло Третяк.

Читайте такожРосійські військові захопили аеродром у Новофедорівці та встановлюють кулемети

«Зараз знаходяться у нас військовослужбовці без опізнавальних знаків. Один «КамАз» - близько 15 осіб - точно не відомо. Контролюють КПП і деякі об’єкти частини. Задача в них - виключення провокацій і забезпечення стабільності на аеродромі. Ніяких вимог немає. Вони діють по команді, тобто коли вони звідси поїдуть - інформації такої немає. Для прийому військових літаків аеродром не розрахований. Може приймати літаки класу ІЛ-76», - повідомив Третяк.

Важкими літаками ІЛ-76 користується не лише українська, а й російська армія. За допомогою них перевозять і десантують великі групи військових.