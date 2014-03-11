Делегація сенаторів США 14-16 березня відвідає Україну
15:14, 11 березня 2014Політика
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Делегація сенаторів США на чолі із Джоном Маккейном перебуватиме з візитом в Україні 14-16 березня.
В Україну прибудуть сенатори США / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
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Заплановані зустрічі американських сенаторів з в.о Президента України, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, в.о. міністра закордонних справ Андрієм Дещицею, в.о. міністра оборони Ігорем Тенюхом, міністром економічного розвитку і торгівлі Павлом Шереметою, міністром фінансів Олександром Шлапаком та головою СБУ Валентином Наливайченком.
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