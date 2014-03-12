70 кримських татар отримали притулок в Хмельницькій області
У Хмельницькій області отримали притулок 70 вихідців з Криму. Їх розмістили у профспілковому санаторії селища Маків Дунаєвецького району.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукомська.
За її словами, це жителі Сімферополя, які є за національністю татарами. Їх розміщено в профспілковому санаторії селища Маків Дунаївецького району.
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“Переважно це батьки з дітьми та літні люди. Вони кажуть, що бояться не скільки російських солдатів, скільки "тітушок" і провокаторів”, - зазначила вона.
Лукомська додала, що звернулася із пропозиціями до Міністерства соціальної політики України щодо можливого заповнення 70 вільних ліжкомісць у будинках-інтернатах Хмельниччини. Вона зауважила, що на утримання однієї людини в закладах такого типу необхідно передбачити в бюджеті 3,5 тис. грн на місяць.
Крім цього, при облдержадміністрації діє гуманітарна комісія, яка спільно з благодійними громадськими організаціями вирішує питання забезпечення усім необхідним кримчан, котрі перебувають на Хмельниччині.
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Разом з тим, депутати Хмельницької обласної ради на сьогоднішній сесії звернулися до місцевих жителів з проханням сприяти поселенню кримчан, які приїжджатимуть у Хмельницьку область.