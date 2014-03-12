70 кримських татар отримали притулок в Хмельницькій області

Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукомська.

За її словами, це жителі Сімферополя, які є за національністю татарами. Їх розміщено в профспілковому санаторії селища Маків Дунаївецького району.

Читайте такожНа Херсонщині готуються приймати евакуйованих кримчан

“Переважно це батьки з дітьми та літні люди. Вони кажуть, що бояться не скільки російських солдатів, скільки "тітушок" і провокаторів”, - зазначила вона.

Лукомська додала, що звернулася із пропозиціями до Міністерства соціальної політики України щодо можливого заповнення 70 вільних ліжкомісць у будинках-інтернатах Хмельниччини. Вона зауважила, що на утримання однієї людини в закладах такого типу необхідно передбачити в бюджеті 3,5 тис. грн на місяць.

Крім цього, при облдержадміністрації діє гуманітарна комісія, яка спільно з благодійними громадськими організаціями вирішує питання забезпечення усім необхідним кримчан, котрі перебувають на Хмельниччині.

Читайте такожДо Вінниці прибули перші біженці з Криму

Разом з тим, депутати Хмельницької обласної ради на сьогоднішній сесії звернулися до місцевих жителів з проханням сприяти поселенню кримчан, які приїжджатимуть у Хмельницьку область.