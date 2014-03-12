Лія Ахеджакова обіцяє ніколи не зраджувати Україну

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, вона інколи боїться обговорювати українську кризу з друзями, щоб не посваритися і не "залишитися ворогами на все життя":

"Люди дуже люто сприймають і ту, і іншу сторону. Нас Севастополь розколов. Ми, актори - для нас це як би один простір - Україна і Росія, Крим. І я там провела стільки спектаклів, і у Львові, і відпочивала в Трускавці, і в Севастополі була", - розповіла актриса.

Для неї Україна, де народилася Ахеджакова - "така само Батьківщина, як і Росія".

"Нехай ображають, нехай кидають в мене камінням, але я особисто Україну не віддам! Ні під яким виглядом, навіть якщо мене будуть так жорстоко ображати і принижувати", - заявила вона.

Читайте такожДіячі культури РФ підтримали політику Путіна щодо України і КримуНа її думку, суспільна обстановка в Росії зараз нагадує найгірші часи радянських репресій.

"Мені здається, ми скотилися вже до того періоду Радянського Союзу, коли я була маленькою дитиною і нічого не розуміла. Я тільки вже потім постфактум дізнавалася такі страшні речі, які коїлися. Мені здається, ми скотилися нижче, ніж в ті часи, коли я була свідомою людиною і розуміла, що в таборах гниють найкращі люди, вбиті поети, письменники, артисти і режисери і просто чесні люди. Ми це дізнавалися і ставали ворогами режиму, причому таємними. Адже не можна було нічого сказати. Треба було Солженіцина прочитати під подушкою за одну ніч і передати товаришеві. І зараз настали часи, коли треба мовчати, коли знову на сценах театрів з'явилися тексти, що камуфлюють опозиційні смисли, знову метафори й алегорії, зустрічають і оплески в залі, і демонстративний вихід із залу боягузів", - заявила Лія Ахеджакова.

Нагадаємо, більше ста діячів російської культури підписали звернення до Путіна, що висловлює підтримку його позиції щодо України, фактично підтримавши анексію Криму, окупацію його російськими військами і війну між Україною і Росією, яку постійно намагаються спровокувати російські солдати в Криму.