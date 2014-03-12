Куніцин заявляє, що російські військові у Криму не хочуть воювати, «це не Чечня»

Про це Куніцин заявив в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба телеканалу.

За його словами, «українське суспільство згортувалося перед загрозою російського військового вторгнення на територію України. І нам усім потрібно використовувати цей ресурс». «Чому, приміром, не організувати Марш Миру до Криму? Чому б не рушити багатотисячними миротворчими колонами – з усієї України - до кримського перешийку? Якщо підуть десятки, сотні тисяч людей – що зможе зробити Путін? Сьогодні всіх, хто може захистити країну, потрібно поставити під прапори України. Треба показати їм, що не 15 тисяч українських солдат ледве можуть вибратися зі своїх казарм. А сотні тисяч людей йдуть на захист своєї Батьківщини, - тоді Путін нічого не зможе зробити», - переконаний політик.

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«Подивіться, там, де їм вже сказали: «Пішли геть, Батьківщина для нас дорожча!» - як льотчики в Бельбеку, вони відступили», - нагадав Куніцин, додавши: «Треба піднімати 120 тисяч ветеранів Афгану (Куніцин - учасник бойових дій в Афганістані), де наші козаки? Хлопці, ви кажете, що вас – десятки тисяч? – так покажіть себе!», - закликав Куніцин.

«Світ виступив гарантом нашої територіальної цілісності після того, як ми віддали свою ядерну зброю. Третій у світі ядерний потенціал! І якщо Україну зараз «кинуть» ті, хто гарантував нам безпеку – вони власноруч створять світовий прецедент, - переконаний політик. - Тоді Північна Корея, Іран, Ірак, Китай, Індія та інші країни з чистою совістю зможуть відповісти світовій спільноті – ми не збираємося віддавати свою ядерну зброю, бо бачимо, що діється з Україною. Просто ніхто не буде вірити ні в ООН, ні будь-яким іншим міжнародним організаціям. Я розраховую, що такий прецедент може примусити світову спільноту діяти», - заявив Куніцин.

«Не варто демонізувати результати референдуму, - також переконаний політик. - Бо сміється той, хто сміється останнім. Українські солдати стоять до кінця. Навіть тюрми кримські сказали російським військам: зайдете – будемо «мочити», кажучи мовою Путіна. І в той же час ми з центру посилаємо їм меседжи – «Караул! Ми загубили Крим!». Я б таких людей ставив до стінки, умовно кажучи», – заявив Куніцин.

«Я тиждень був у Криму, і всі українські військові просили передати: «Скажи їм там, аби нас не зрадили», - заявив Куніцин. – Одночасно, багато російських солдат, які там присутні, не хочуть воювати. Це не Чечня… Це - брат піде на брата.. І вони це розуміють».

Він також наголосив, що «Путін вводив війська в країну Януковича, але зараз Україна інша. Так, у Росії, можливо, в 16 разів сильніший військовий потенціал, але чи сильніші вони духом? Це риторичне питання, бо, за великим рахунком, росіяни заздрять нам, українцям», - переконаний Куніцин.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців.

Як сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, у цілому з початку загострення ситуації в АРК російськими військовослужбовцями заблоковано й виведено з ладу 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військових частини й заблоковано 37.