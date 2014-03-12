Аксьонов лякає кримчан «Правим сектором», якому Київ «дав вказівку зірвати референдум»

«На закритому засіданні РНБО в Києві дана вказівка "Правому сектору" підготувати ряд людей, які будуть перевдягнуті у форму офіцерів і солдатів Російської Федерації. Їх мета - напад на військові частини української армії в Криму, щоб створити збройний конфлікт», - сказав Аксьонов у відеозверненні до жителів півострова.

Він звернувся до українських військових: сили самооборони Криму не планують «ніякої агресії» відносно них і закликав співпрацювати з дружинниками.

Аксьонов заявив також, що Крим проведе референдум, і пообіцяв дати відсіч «провокаторам».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

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За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму знаходяться 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковано і виведено з ладу 40 з 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військові частині і заблоковано 37.

Парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає. ЦВК доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців органам Державного реєстру виборців, утвореним у Криму і Севастополі.

12 березня країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія закликали Росію припинити підтримку референдуму в Криму.

«Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, президент Європейської Ради і президент Європейської Комісії, закликаємо Російську Федерацію припинити всі спроби змінити статус Криму всупереч українському законодавству і з порушенням міжнародного права. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити дії, які підтримують референдум на території Криму щодо його статусу, тому що це є прямим порушенням Конституції України», - наголошується у заяві.

Країни «Великої сімки» зазначають, що ніякий подібний референдум не матиме жодної юридичної сили. Враховуючи відсутність належної підготовки і залякування присутністю російських військ, це був би глибоко недосконалий процес, який не буде чинним. «З усіх цих причин ми не визнаємо його результат», - наголошується у заяві.