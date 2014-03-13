Німеччина бере на лікування потерпілих на Майдані бійців Внутрішніх військ – МВС

Наразі вирішується питання про лікування бійців Внутрішніх військ у Швеції й Туреччині, повідомила прес-служба Внутрішніх військ МВС.

За повідомленням, загалом цього дня на лікування до Німеччини відправили спеціальним медично-евакуаційним літаком німецьких Збройних сил 24 українців, важко поранених у перебігу протистояння.

Останнім часом низка європейських країн прийняла в себе на лікування поранених у перебігу того протистояння.