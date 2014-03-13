Німеччина бере на лікування потерпілих на Майдані бійців Внутрішніх військ – МВС

00:20, 13 березня 2014
Політика
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П’ять військовослужбовців Внутрішніх військ, які отримали важкі травми під час масових протистоянь у центрі Києва, відправилися сьогодні на лікування та реабілітацію до Німеччини

ВВ

Наразі вирішується питання про лікування бійців Внутрішніх військ у Швеції й Туреччині, повідомила прес-служба Внутрішніх військ МВС.

За повідомленням, загалом цього дня на лікування до Німеччини відправили спеціальним медично-евакуаційним літаком німецьких Збройних сил 24 українців, важко поранених у перебігу протистояння.

Останнім часом низка європейських країн прийняла в себе на лікування поранених у перебігу того протистояння.

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