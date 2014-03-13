Екс-голова розвідки: Росія не готова до війни

Про це розповів в ефірі Еспресо.TV екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, фундатор громадянського форуму «Стратегія національної безпеки України» Микола Маломуж

«Ми провели глибоку роботу. Ми володіємо глибоко ситуацією, які стратегічні наміри Росії, ми все вивчали. Чи дійсно Росія наважиться застосувати військові сили? За нашою інформацією, Росія не готова на даний час це зробити. Вона нагнітає ситуацію, але перехід в масштабну війну — це є загроза не лише Україні, але і Росії і всьому світу», - сказав експерт.