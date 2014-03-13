Україна очікує завершення процедур Інтерполу, після чого вимагатиме екстрадиції Януковича - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після засідання Кабінету міністрів.

”У нас є правила Інтерполу, які зараз реалізуються. Україна подала заявку на Інтерпол. Відповідно до пунктів і правил Інтерполу, він проводить спеціальну перевірку, чи не потрапляє ця заявка під переслідування за політичними, релігійними та іншими мотивами. Інтерпол має на це 10 днів. Відповідно до нашої заявки, як тільки вона (перевірка) буде, ми пред`явимо вимоги щодо екстрадиції Януковича і цілого ряду інших осіб”, - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня Янукович, який втік із України, виступив у російському Ростові-на-Дону із заявою. Він спростував чутки про свою смерть, а також заявив, що вважає себе легітимним главою держави, Верховним головнокомандуючим і обіцяє повернутися в Україну, «як тільки дозволять обставини».