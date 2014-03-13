Померли ще двоє активістів Майдану - чернівчанин і львів'янка

Про це повідомила Львівська міська рада, передає ТСН.

Також повідомляється, що в Польщі від отриманих травм помер житель Чернівців Василь Аксенін.

Читайте такожКількість загиблих під час масових акцій протесту зросла до 102 осіб – МОЗ Василь був важко поранений 20 лютого в Києві. У нього була пробита черевна порожнина та задіта тазостегнова кістка.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у масових протестах в Україні збільшилася до 102 осіб.