У Лисичанську на шахті сталося руйнування металевої секції: один працівник загинув, троє - у лікарні
09:37, 13 березня 2014Політика
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Вчора о 12.15 у Лисичанську Луганської області на території шахти ім. Мельникова ПАТ «Лисичанськвугілля» під час ремонтних робіт на кріпленні сталося руйнування металевої секції, якою було травмовано 4 працівників.
Один працівник загинув, троє перебувають у лікарні
Постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Лисичанської міської лікарні, де один із них помер, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Шахта працює у штатному режимі. По факту нещасного випадку працює комісія.
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