США запровадять проти Росії обмежені неефективні санкції - політолог

Американський політолог, колишній високопоставлений співробітник Пентагону Елі Краковські вважає, що, якщо судити з минулого, Президент США Барак Обама «нерідко робить попередження, погрожує, але не здійснює своїх погроз, сказав він Радіо "Свобода".

Адже в цій ситуації він міг би завдати серйозних збитків Володимиру Путіну, просто зробивши все необхідне для різкого розширення експорту американських енергоресурсів. Я думаю, що справа, найімовірніше, обернеться запровадженням обмежених неефективних санкцій».

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Тим часом, на думку експерта, в цій ситуації «потрібна рішуча відповідь, принаймні, з боку США і Великобританії, які є гарантами угоди, за якою Україна здала свій ядерний арсенал Росії в обмін на запевнення в непорушності її кордонів. Поки що, незважаючи на заяви Вашингтона і західних столиць, у мене немає відчуття, що вони мають намір робити щось серйозне. Якщо це станеться, я буду здивований».

Красовські не думає, що США «повинні ризикувати військовим конфліктом. Насправді, ми говоримо про необхідність протистояти за допомогою різноманітних інструментів тиску владі слабкої, тотально корумпованої країни, яка тримається на експорті енергоносіїв, населення якої зменшується, якій загрожує ісламський радикалізм і в якої маса інших проблем. Путін у цій ситуації вдається до традиційного способу авторитарних лідерів, створюючи в країні націоналістичний чад з тим, щоб відвернути увагу від реальних проблем і заробити політичні очки. Нічого нового в цьому немає».

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Як сказав американський політолог, Путіна «можна зупинити, якщо позбавити Росію можливостей для експорту своїх енергоресурсів і, відповідно, джерел фінансування подібних незаконних акцій. Мене турбує те, що якщо Вашингтон і його союзники не дадуть адекватної відповіді на це порушення Росією принципових норм міжнародного права, то наслідки цього можуть бути дуже серйозними. Адже Путін кидає в обличчя Заходу виклик: "подивимося, що ви можете зробити у відповідь на цей акт агресії". І, думаю, вірить, що нічого, що це зійде йому з рук».

У свою чергу впливовий консервативний коментатор Чарлз Краутхаммер в інтерв'ю телекомпанії Foxnews висловив думку, що Росію турбують «тільки геополітичні рішення Президента Обами. І що вони бачать? Відразу після приходу в Білий дім Обама починає утихомирювати Москву. Він односторонньо скасовує угоди з Польщею і Чехією про створення Протиракетної оборони, його наступний акт – проголошення стратегії "перезавантаження", яке росіяни сприймають як односторонню здачу позицій, а тому вони нічого не дають натомість. Потім вони бачать, що він робить у сирійському випадку - гучні погрози, за якими нічого не настає. В результаті Обама опиняється в безвихідній ситуації, з якої його витягує ніхто інший як Путін за допомогою липової угоди про знищення сирійської хімічної зброї».

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«Легко припустити, що можуть думати в такій ситуації про Обаму в Москві», - вважає Краутхаммер.

Проте, зазначає радіостанція, якщо Обама вирішить діяти, більшість американців згодні з тим, що це повинні бути економічні інструменти тиску. Проведені в останні дні опитування громадської думки свідчать про те, що помітна більшість американців – близько 60% – виступають за запровадження економічних санкцій проти Росії. Але при цьому американці вважали б за краще, щоб США трималися на відстані від українського конфлікту. Лише 29% опитаних наполягають на рішучій відповіді Росії з боку США.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках візиту до США зустрівся з Обамою. Сторони провели відкриту дискусію про шляхи подолання військового конфлікту в Криму.

Яценюк має намір сьогодні, 13 березня, взяти участь і виступити на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.