Екс-президент Криму Мєшков готовий стати президентом Криму після референдуму 16 березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сам Мєшков і його соратники з народного фронту «Севастополь — Крим — Росія».

«Цієї влади я не позбувався, я приніс клятву народу Криму і від неї не зрікався», - сказав Мєшков.

Він закликав жителів Криму прийти на референдум і проголосувати за входження регіону до складу Росії як суб'єкта РФ.

«Одне із завдань мого повернення — взяти участь у референдумі як громадянин Республіки Крим», - сказав Мєшков.

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«Вона (влада України — УНІАН) примушувала нас жити в режимі окупації. Морок окупації буде розсіяно 16 березня», - заявив Мєшков.

Координатор народного фронту «Севастополь — Крим — Росія» Валерій Под'ячий заявив, що Мєшков на початку 90-х років міг позбутися влади тільки в результаті добровільного складання повноважень, смерті або імпічменту. «Ні першого, ні другого, ні третього не було. Тому після референдуму президент Республіки Крим Юрій Мєшков повинен приступити до виконання своїх обов'язків», - сказав Под'ячий.

Мєшков зі свого боку заявив, що Президент Росії Володимир Путін заслуговує якнайглибшої поваги і шанування.

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Як повідомляв УНІАН, перший і останній президент Республіки Крим, оголошений персоною нон-гранта в Україні, Юрій Мєшков приїхав до Криму.

Лідер кримських сепаратистів Мєшков перебував на посаді президента Республіки Крим з лютого 1994 року по березень 1995 року, коли за рішенням центральної влади України посада кримського президента була ліквідована.

Мєшков виїхав до Росії, але у 2011 році повернувся. 13 липня 2011 року Окружний адміністративний суд Криму підтримав подання СБУ про видворення Мєшкова з території України з обмеженням терміну в'їзду строком на п'ять років.